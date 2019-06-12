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Adana'da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 09:31 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 900 gram kubar esrar, 1775 uyuşturucu hap ele geçirdi.  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon gerçekleştirdi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 900 gram kubar esrar, 1775 uyuşturucu hap ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 900 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 124 fişek ile 1775 uyuşturucu hap ele geçirdi. Yakalanan Mahzun Ş. (26), Bülent C. (34) tutuklanırken, Ramazan E. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adana'da uyuşturucu operasyonuAdana'da uyuşturucu operasyonu

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