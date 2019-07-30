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Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Otoyolda şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, bagajdaki valizde 27 kilo 300 gram esrar ele geçirildi - Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da, otoyolda yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğinin verdiği tepki üzerine yapılan aramada, 27 kilo 300 gram esrar bulundu, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi yakınında denetim yaptı.

Ekipler, denetim sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurup narkotik dedektör köpeği "Marco" ile kontrol etti.

Köpeğin, aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buradaki bir valizde 131 pakette toplam 27 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine araçtaki Suriye uyruklu şüpheliler Malek A. ve üzerinden başkasına adına düzenlenmiş kimlik çıkan Fahd İ. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Marco adana otomobil uyuşturucu Valiz

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