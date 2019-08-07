HABER

Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 09:13 | Son Güncelleme

Aracında ve evinde 40 bin uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı

Adana'da aracında ve evinde 40 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelendiği Volkan B'nin (21) kullandığı aracı takibe alıp merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde durdurdu.

Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada aracın bagaj kapağında iki pakette çok uyuşturucu hap bulundu.

Şüphelinin Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada da yatak odasındaki bazanın içinde 6 pakette uyuşturucu hap ele geçirildi. El konan 8 pakette toplam 40 bin uyuşturucu hap olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Volkan B, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdiEşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdi
Jennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi estiJennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi esti
(ÖZEL) Bahçelievler’de dehşet: Akrabaların kavgasında kan döküldü(ÖZEL) Bahçelievler’de dehşet: Akrabaların kavgasında kan döküldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana araç ev operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa Soma'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da deprem!

Başkentte cinsel içerikli sahte ürün operasyonu

Başkentte cinsel içerikli sahte ürün operasyonu

İran sınırındaki arazide 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sınırda ele geçirildi! 4 bin 800 paket

Bahçelievler'deki dehşet anları kamerada

Bahçelievler'deki dehşet anları kamerada

Günlük burç yorumları 7 Ağustos Çarşamba - Güneş ve Jüpiter arasında olumlu temas

Güneş ve Jüpiter arasında olumlu temas

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile vize açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile vize açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.