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Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:17 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Garip B. ve Cumali A'yı uyuşturucu satışı yaptıkları sırada yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında 12,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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adana park tutuklama uyuşturucu

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