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Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

Evde yapılan aramada 9 kilo 50 gram esrar ile bir kalaşnikof ve 3 tabanca bulundu

Adana'da düzenlenen operasyonda 9 kilo 50 gram esrar ile bir kalaşnikof ve 3 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce evde yapılan aramada 9 kilo 50 gram esrar, bir kalaşnikof ve 3 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Halil O. ve Emin D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil O. tutuklandı, Emin D. ise serbest bırakıldı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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2 şüpheli adana silah uyuşturucu

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