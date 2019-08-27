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Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

Narkotik ekipleri 1 kilo 968 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı

Adana'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı denetimler sırasında şüphelenip durdurduğu kişilerden C.Ö'nün üzerinde kullanıma hazır bir pakette esrar, K.K'nin üzerinde 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ekip, C.Ö'nün ifadesi doğrultusunda merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 1 kilo 968 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ile bu silahlara ait 55 mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheliler C.Ö,K.K, E.E, S.T, M.A, H.E. ve M.B. gözaltına alındı.

Zanlılardan C.Ö, savcılık talimatıyla emniyetteki işleminin ardından, adliyeye sevk edilen diğer 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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