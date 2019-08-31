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Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

Operasyonda 1 kilo 383 gram esrar ve pompalı tüfek ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 383 gram esrar ve pompalı tüfek ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Savaş B'yi (26) sokakta yakaladı.

Zanlının yanında bulunan poşetleri inceleyen ekipler, içinde 1 kilo 383 gram esrar ve bir pompalı tüfek buldu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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