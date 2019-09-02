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Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının kullandığı ileri sürülen otomobili D-400 kara yolunda durdurdu.

Otomobildeki R.G'nin 100 lira karşılığında M.A. ve O.T'den esrar aldığını söylemesi üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu sattığı ihbarı yapılan F.A. ise polis ekiplerince bindiği şehir içi yolcu minibüsünde gözaltına alındı. F.A'nın üzerinden 12 rulo esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden M.A. ve O.T. tutuklandı, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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