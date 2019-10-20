HABER

Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan dört kişiden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda, Şakirpaşa ve Belediye Evleri mahallelerinde uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen Veysel Y, Musa Ç, Murat M. ve Hüseyin D. gözaltına alındı.

Zanlıların üzerlerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile 94 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılardan Veysel Y. ve Musa Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen Hüseyin D. ve Murat M. tutuklandı.

Yemeklerin ana malzemesi soğanın sağlık açısından 4 farklı kullanımıYemeklerin ana malzemesi soğanın sağlık açısından 4 farklı kullanımı
Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldiHakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi
Kollarının eksikliğini ayaklarıyla giderdi, azmiyle örnek olduKollarının eksikliğini ayaklarıyla giderdi, azmiyle örnek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

Hakkari'de teröristlerle çatışma! 1 asker şehit düştü

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Emine Bulut adım adım ölüme böyle götürüldü

Vatandaşlar tek tek uyarıldı! Orada da teröristlere göz açtırılmıyor

Teröristlere orada da göz açtırılmıyor

Van Muradiye'de 4 büyüklüğünde deprem

Van'da deprem

İstanbul'da '29 Ekim' provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.