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Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3'ü Suriyeli 4 kişi gözaltına alındı - Operasyonda, 7 bin 888 uyuşturucu hap, 1 kilo 351 gram esrar ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3'ü Suriyeli 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmasında, 4 kişinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Şüphelilerin merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa ve Yeşilyurt mahallelerindeki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin 888 uyuşturucu hap, 1 kilo 351 gram esrar, 4,37 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda, zanlılar Naim S. ile Suriye uyruklu Ahmet H, Muhammed H. ve Abdulkadir C. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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