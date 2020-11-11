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Adana’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 10:05 | Son Güncelleme

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 35 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 35 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı araçla Adana’ya esrar sokulacağı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine Adana’nın giriş çıkışlarında önlem alan polis ekipleri, şüpheli iki aracı durdurup arama yaptı. Aramada iki araçta 35 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Serhat A, Selahattin K, Kadir D., Uğur A. ve S.S.’yi gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan Kadar D, Uğur A. ve S.S. tutuklandı. Diğer 2 kişi adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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