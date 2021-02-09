Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da bir hafta boyunca yapılan narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 28 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 1 Şubat-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 146 adrese baskın yapıldı. 208 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda, 2 kilo 260 gram esrar, 1 kilo 205 gram bonzai, 580 uyuşturucu hap, 312 gram kokain, 70 gram metamfetamin, 51 gram eroin, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 208 şüpheliden 28’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla, 179’u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

