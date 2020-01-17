Adana’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu imal ettiği ileri sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana İl Jandarma Komutanlığı, İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 16 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu nitelikli 200 adet yeşil reçeteye tabi hapın bir kısmı soba içerisinde bir kısmı tuvalet giderinde ele geçirildi. Hapların piyasa değerinin 152 bin lira olduğu öğrenilirken, ayrıca evde yapılan aramada, nakit para, 1 adet pala, 2 adet laptop ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca 16 şüpheli gözaltına alındı.

