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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 08:57 | Son Güncelleme

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı kararı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 21 kişi hakkında gözaltı karanının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, özel eğitimli narkotik köpekleri 'Marko' ve 'Oskar' ile evler didik didik arandı.
Kent merkezinde uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sokak satıcılığı yaptığı iddia edilen 21 kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi. Şüphelilerin evleri, özel eğitimli narkotik köpekleri 'Marko' ve 'Oskar' ile didik didik aranırken, hakkında yakalama kararı bulanan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı kararıAdana'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı kararıAdana'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı kararıAdana'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı kararı

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