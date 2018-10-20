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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 13:43 | Son Güncelleme

22 MİLYON TL DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

22 MİLYON TL DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun ardından şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 22 milyon lira değerinde 1 milyon 459 bin 560 uyuşturu hap ele geçirildiği belirtildi. Şüpheli M.Ö.'nün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki evinde de 70 bin 'captagon' uyuşturucu hap bulunduğu belirtilirken, şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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