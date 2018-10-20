Adana'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK-Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, çoğunluğu Suriyeli, 24 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Zanlılardan birinin koltuk değneğiyle yürüyerek kontrole geldiği görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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