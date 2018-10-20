HABER

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

ADANA'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK-Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, çoğunluğu Suriyeli, 24 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Zanlılardan birinin koltuk değneğiyle yürüyerek kontrole geldiği görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltıAdana'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltıAdana'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltıAdana'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

PARTNERŞehrin stresinden kaçıp kafa dinlemek istiyorsanız bu yerler tam size göre!Şehrin stresinden kaçıp kafa dinlemek istiyorsanız bu yerler tam size göre!
Antalya'dan şaşırtan görüntü Antalya'dan şaşırtan görüntü
MilyonFest İzmir'in ilk gününe Şebnem Ferah damgasını vurduMilyonFest İzmir'in ilk gününe Şebnem Ferah damgasını vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emin'in korkunç sonu

Emin'in korkunç sonu

Fatih Portakal'dan canlı yayında AK Partili bakanlara çağrı

Fatih Portakal'dan canlı yayında AK Partili bakanlara çağrı

Antalya'dan şaşırtan görüntü

Antalya'dan şaşırtan görüntü

11 eve fuhuş baskını! Erkeklerle ilişkiye girip...

11 eve fuhuş baskını! Erkeklerle ilişkiye girip...

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

Van Gölü'nde görsel şölen başladı

Van Gölü'nde görsel şölen başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.