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Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adana’nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramada, 3 kilo 380 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas tartı ile 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda, mala zarar verme, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, birden fazla kişiyle silahlı yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması ile uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti olmak üzere 6 ayrı suçtan aranan ve 6 yıldır değişik taktik kullanarak emniyet güçlerinden kaçan O.D. isimli şahıs ile birlikte H.A. ve M.E. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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