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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 10:49 | Son Güncelleme

37'Sİ YAKALANDI Adana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 58 kişiden 37'si gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı (2)

37'Sİ YAKALANDI
Adana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 58 kişiden 37'si gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 749 uyuşturu hap, 100 adet 6 gram sentetik kannabinoid katkılı toz madde, 1,90 gram eroin, 3,1 gram toz esrar, 104,05 gram baskı esrar, 153 gram esrar, 10,47 gram skunk, 12 regapen hap, 48 ecstasy hap, 1 av tüfeği ve 27 fişek ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürerken, 21 kişinin yakalanması için çalışmaların da devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı (2)Adana'da uyuşturucu operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı (2)

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