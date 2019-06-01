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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Şüphelilerin daha önceden belirlenen adreslerine şafak vakti baskın yapan ekipler, 1'i kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise, 5 kilo 136 gram skunk, 309 gram kubar esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıAdana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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