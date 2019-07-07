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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Gürselpaşa, Denizli, Hürriyet, Gülbahçesi, Kazım Karabekir, Çamlıbel ve Yunus Emre mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda da 3 kilo 128 gram esrar, 90 gram eroin, 20 uyuşturucu hap, 25,62 gram skunk, 331 uyuşturucu etkili kırmızı ve yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

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adana uyuşturucu

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