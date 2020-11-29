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Adana’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

29.11.2020 11:33 | Son Güncelleme:
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Adana’da düzenelenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 9’u tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için kente uyuşturucu getirip satan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Adana’da düzenelenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 9’u tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için kente uyuşturucu getirip satan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle zanlılar teknik ve fiziki olarak takibe başlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 15 zanlının yakalanması için 24 Kasım günü eş zamanlı 20 adrese baskın düzenlendi. Özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 350 polisle yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 9’u tutuklandı. 6 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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