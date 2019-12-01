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Adana'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 10:19 | Son Güncelleme

ADANA'da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden Kemal D. (38) tutuklandı, Moldova uyruklu Lilia Z.

ADANA, (DHA)- ADANA'da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden Kemal D. (38) tutuklandı, Moldova uyruklu Lilia Z. (38) ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, Moldova uyruklu Lilia Z. ve Kemal D.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 1,15 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal D. tutuklandı, Lilia Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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