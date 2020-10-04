HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Adana’da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 12:33 | Son Güncelleme

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9’u tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 30 Eylül’de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 30 Eylül’de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSoner Sarıkabadayı evlendiSoner Sarıkabadayı evlendi
Hastaneden kaçan adam ortalığı birbirine kattıHastaneden kaçan adam ortalığı birbirine kattı
İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Gecelikli pozlarına beğeni yağdı
Gecelikli pozlarına beğeni yağdı
HDP kapatılacak mı? İsmail Saymaz'dan flaş iddia
HDP kapatılacak mı? İsmail Saymaz'dan flaş iddia
Berber dükkanındaki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Berber dükkanındaki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüse karşı flaş 'gargara' önerisi!
Koronavirüse karşı flaş 'gargara' önerisi!
Koronavirüse yakalanan Trump videoyla seslendi: Dönmem gerekiyor
Koronavirüse yakalanan Trump videoyla seslendi: Dönmem gerekiyor
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Diğer Haberler
Mersin'de çocuklarını dövüp canlı yayınlayan baba gözaltına alındı
Çocuklarını dövüp canlı yayınlayan baba gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Uyandırma çalışmaları başladı
Flaş! Uyandırma çalışmaları başladı
Köylerinin ortaya çıkmasını gözyaşları içerisinde izlediler
Su seviyesi düşünce ortaya çıkıyor! Gözyaşları içerisinde izlediler
Yer: Kütahya! Hastaneden kaçan adam ortalığı birbirine kattı
Hastaneden kaçan adam ortalığı birbirine kattı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki
Türkiye'den İsrail'e sert tepki
Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini taşıyan üçüzler okullu oldu
Erdoğan’ın ismini taşıyan üçüzler! Evleri sınıfları oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.