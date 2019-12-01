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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 10:09 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Reşat Bey Mahallesi’ndeki evde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, sigara paketlerinde 1,15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Evde bulunan Moldova uyruklu Lilia Z. (38) ve Kemal D. (38) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Lilia Z, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Kemal D. tutuklandı, Lilia Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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2 şüpheli adana ev Moldova operasyon uyuşturucu

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