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Adana'da uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:32 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'üne, 1 yıl 1 ay 10 günden 12 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Y.K, U.M, H.M. ve başka suçtan tutuklu B.K. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık O.K. ise duruşmaya gelmedi.

Söz hakkı verilen 4 sanık, savunmalarında beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık U.M'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay, H.M'yi 8 yıl 4 ay, O.K'yi "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak"tan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. O.K'nin cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrilip 3 yıl ertelendi.

Diğer sanıklar Y.K. ve B.K. ise suçu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraat etti. Heyet, tutuklu sanıklar Y.K, U.M. ve H.M'nin tahliyelerine de karar verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 Kasım 2017'de alıcı gibi davranarak merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde alüminyum folyoya sarılı kokaini 50 liraya satmak isteyen H.M. ve U.M'yi suçüstü, diğer sanıkları da daha sonra uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalamıştı.

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