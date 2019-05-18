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Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 09:59 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Caner A. (36) Haluk K. (33) Barış Y. (25) ve Zeki Can Ü.'nün (25) uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Şüpheliler, Seyhah ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 196 gram metamfetamin ve 7 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

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