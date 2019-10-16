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Adana'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

ADANA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 710 gram esrar, 137 gram metamfetamin ve 42 gram bonzai ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 710 gram esrar, 137 gram metamfetamin ve 42 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 3 mahallede yapılan baskınlarda, Serena B. (25), Umut B. (27), Ömer B. (39), Yılmaz A. (28), Halil A. (32), Onurcan B. (21), Levent Y. (27) ve Ramazan T. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 42 gram bonzai, 710 gram esrar, şarj aleti içerisinde 137 gram metamfetamin ve araç anahtarı görünümünde hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Halil A., Umut B., Yılmaz A. ve Levent Y. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklamaAdana'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklamaAdana'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklamaAdana'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

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