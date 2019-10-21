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Adana'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 12:58 | Son Güncelleme

 ADANA'da polisin yaptığı operasyonda 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 4 uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin yaptığı operasyonda 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 4 uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis eve baskın yaptı. Yapılan baskında 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Polis, esrarı sattığı ve eve getirdiğini belirlediği 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Ali A., Medeni K., Mesut T. ve Ziya İ. tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Adana'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

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