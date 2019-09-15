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Adana’da uyuşturucu ve trafik uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 02:16 | Son Güncelleme

Adana’da uyuşturucu ve trafik uygulaması

Adana’da, narkotik ve trafik polisleri tarafından yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, narkotik suçlarla mücadele ve trafik denetleme şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla kent merkezinde uygulama gerçekleştirildi.

Çukurova ilçesine bağlı Güzel Yalı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, 102 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 54 araç kontrol edildi.

Araçlarda yapılan kontrollerde, bir kişiye trafik yönünden 4 bin 36 TL para cezası verildi.

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