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Adana'da uyuşturucudan gözaltına alınan 18 kişi adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 08:17 | Son Güncelleme

ADANA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı (torbacı) olduğu sürülen 18 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 18 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında aranan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Adana'da uyuşturucudan gözaltına alınan 18 kişi adliyedeAdana'da uyuşturucudan gözaltına alınan 18 kişi adliyede
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