Adana’da uyuşturucuya bir haftada 39 tutuklama

Adana polisinin bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 232 şüpheliden 39’u tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Ocak’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik 160 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 232 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilo bonzai, 1 kilo 296 gram esrar, 910 uyuşturucu hap, 185 gram eroin, 99 gram metamfetamin, 76 gram bonzai hammaddesi, ruhsatsız 8 tabanca ve 78 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 232 zanlıdan 39’u tutuklanırken, 16 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

