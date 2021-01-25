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  4. Adana’da uyuşturucuya bir haftada 39 tutuklama

Adana’da uyuşturucuya bir haftada 39 tutuklama

25.01.2021 09:53 | Son Güncelleme:
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Adana polisinin bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 232 şüpheliden 39’u tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Ocak’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik 160 operasyon düzenledi.

Adana polisinin bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 232 şüpheliden 39’u tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Ocak’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik 160 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 232 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilo bonzai, 1 kilo 296 gram esrar, 910 uyuşturucu hap, 185 gram eroin, 99 gram metamfetamin, 76 gram bonzai hammaddesi, ruhsatsız 8 tabanca ve 78 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 232 zanlıdan 39’u tutuklanırken, 16 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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