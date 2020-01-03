HABER
  4. Adana'da yabancı uyruklu DEAŞ şüphelileri adliyede

Adana'da yabancı uyruklu DEAŞ şüphelileri adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 09:56 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda yakalanan 2'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'da yabancı uyruklu DEAŞ şüphelileri adliyede

ADANA, (DHA) - ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda yakalanan 2'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte daha önce örgüt üyeliğinden haklarında işlem yapılan, örgüt adına istihbarat topladıkları tespit edilen 6 kişiyi yakalamak için 30 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Irak uyruklu Ahmed Tair M., Mehdi Mohsin Hasoo N. ve Suriye uyruklu Mamun A., Abdulfettah E., Salih S. ile Cemil S.'nin evlerine özel harekat timlerinin de desteğiyle girildi. Evlerde yapılan yapılan aramalarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da yabancı uyruklu DEAŞ şüphelileri adliyede

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Bursalı gençler Apple'ın açığını buldu, ödülü beğenmediBursalı gençler Apple'ın açığını buldu, ödülü beğenmedi
Kar, Muş'ta 80 köy yolunu ulaşıma kapadıKar, Muş'ta 80 köy yolunu ulaşıma kapadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da üç ayaklı oğlak hayata tutunmayı başardı

3 ayaklı oğlak görenleri şaşırtıyor!

Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! (3 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!

Yer: Pendik! Küçük çocuk saniyelerle ölümden kurtuldu

Büyük şok yaşadılar! Küçük çocuk saniyelerle ölümden kurtuldu

Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı! Başı Antalya çekti

İşte Türkiye'nin orman haritası! Başı o il çekti

Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi, ilçeye giren araçlardan işgaliye parası alıyor

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Diyarbakır'da 14'üncü yüzyıla ait hançer ele geçirildi

Diyarbakır'da bulundu! 14. yüzyıla ait

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.