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  4. Adana’da yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Adana’da yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 00:16 | Son Güncelleme

Adana’da 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında apartmanda mahsur kalan aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 11 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.Yangın, saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Adana’da 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında apartmanda mahsur kalan aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 11 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartmanın zemin katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin bir anda büyümesi sonucunda zemin kattaki yangın üst dairelere sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Zemin kattaki daire tamamen kullanılamaz hale gelirken üst kattaki dairelerde maddi hasar meydana geldi.

Apartmanda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Zemin kattan yayılan yoğun duman apartmanı etkisi altına aldı. Vatandaşlar duman nedeniyle apartmandan çıkamadı. Vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler merdivenli araç yardımıyla mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 11 kişi kurtarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İtfaiye erleri yangınının çıkış nedenini araştırıyor.

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