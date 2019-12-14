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Adana'da "yankesicilik" şüphelisi kamera kayıtlarıyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 10:15 | Son Güncelleme

Adana'da "yankesicilik" şüphelisi kamera kayıtlarıyla yakalandı

Adana'da güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenerek yakalanan "yankesicilik" zanlısı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rabia Y. (19), alışveriş yapmak için merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir bakkal dükkanına girdi.

Alışveriş sonrası ödeme yapmak için kasaya gelen Rabia Y, bu sırada sırt çantasındaki cep telefonunun çalındığını fark etti.

Rabia Y'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, bir kişinin "yankesicilik" yöntemiyle Rabia Y'nin sırt çantasından cep telefonunu aldığını belirledi.

Polis, yaptığı çalışmayla görüntüdeki zanlının emniyette, "yankesicilik", "yağma", "yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hırsızlık" gibi olaylardan hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Ömer K. olduğunu tespit etti.

Ömer K, olayın yaşandığı bölgeye yakın yerde ekiplerce yakalandı. Çalınan cep telefonu da şüphelinin üzerinden çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yankesicilik adana cep telefonu güvenlik kamerası şüpheli

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