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Adana'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 01:25 | Son Güncelleme

Adana'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı öncesi umuma açık yerlerde yapılan şok uygulamada çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yılbaşı öncesi umuma açık yerler ve eğlence mekanlarında uygulama yapıldı.

Kent genelinde 40 mekanda yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalanırken, bir iş yerine eksik evraktan, 5 iş yerine ise kapalı mekanda tütün mamülü kullanılmasından işlem yapıldı. Kapalı alanda sigara içen 9 kişiye ise toplam bin 333 lira para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında yapılan trafik denetimlerinde ise 2 bin 8 araç kontrol edilirken bir çalıntı motosiklet ile elektrikli bisiklet ele geçirildi. 66 sürücüye 17 bin 129 lira para cezası uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi.

Uygulamada yabancı uyrukluları izinsiz taşıdığı belirlenen iki araç sürücüsüne ise toplam 8 bin 490 lira ceza uygulandı.

İş yeri, araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca ile bir bıçağa el kondu.

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Anahtar Kelimeler:
adana Uygulama

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