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Adana'da yaralı balık baykuşu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 18:53 | Son Güncelleme

Nergizli Barajı kıyısında balıkçıların ağına takılı bulunan baykuş, tedavisinin ardından doğaya salındı

Adana'da balıkçı ağına takılmış yaralı balık baykuşu bulundu.

Karaisalı ilçesindeki Nergizli Barajı kıyısında gezen vatandaşlar, bir baykuşun, balıkçıların kullandığı "hayalet ağ"ına takılmış halde olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü Adana Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek ağdan kurtulmak isterken kanadından yaralanan kuşu koruma altına aldı.

Tarsus Hayvanat Bahçesi'nde tedavi altına alınan baykuşun Avrupa'daki tek popülasyonu sadece Türkiye'de görülen balık baykuşu türünde olduğu tespit edildi.

Su çevrelerinde yaşayan ve balık avlanarak yaşamını sürdüren bu türün 2004 yılı değerlendirmelerine göre Avrupa'daki tehdit statüsü en vahim grup olan kritik düzeyde tehlikede olduğu belirlendi.

Baykuşun bulunduğu baraj bölgesinde yapılan gözlemlerde aynı türden bir kuşun daha olduğu saptandı.

Tedavisi tamamlanan baykuş, daha sonra aynı bölgede doğaya salındı.

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