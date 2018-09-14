Adana'da yaralı bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, vatandaşlardan yardım isteyen yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle'de Çiğdem Yağ, vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, kollarında kesikler bulunan kanlar içindeki Yağ'ı Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kan izlerinden kadının tarla içindeki tek oda bir evde yaralandığını tespit eden polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Vatandaşlar, polise verdikleri ifadede, olaydan önce bir otomobilin hızla olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

