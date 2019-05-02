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Adana'da yaralı halde bulunan iki kadın hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 01:51 | Son Güncelleme

Adana'da yaralı halde bulunan iki kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'da darp ve ateşli silahla yaralı halde bulunan iki kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda yaralı iki kadın olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Ç.G'nin ateşli silahla ve arkadaşı G.G'nin ise darp sonucu yaralandığını tespit etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve hayati tehlikeleri bulunmayan yaralı kadınlar Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olayla ilgili 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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