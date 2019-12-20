HABER

Adana'da yargılanan PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 10:19 | Son Güncelleme

Adana'da yargılanan PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Fayık Bulut ve avukatı hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Bulut, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Silahlı bir eyleme katılmadım. PKK/KCK'nın şehir yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fayık Bulut'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Marmaris'te tuvalet şoku! Marmaris'te tuvalet şoku!
Porsche’de başlayan tartışma cinayetle bittiPorsche’de başlayan tartışma cinayetle bitti
Balıklar telef oldu, inceleme başlatıldıBalıklar telef oldu, inceleme başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hapis cezası hüküm karar PKK/KCK terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa’da can pazarı... Alevler içinde kalan 3’ü çocuk 10 kişi kurtarıldı

Can pazarı! Aralarında çocuklar da vardı...

Deşifre oldular! Göçmenleri şifreli konuşarak kaçırmışlar

Şifreler: Yeşil ağaç, otomobil, siyah araba...

Durusu Gölü'nde kaybolan 2 kişiyi bulma çalışmaları yeniden başladı

Terkos'da kayboldular

Adana'da iğrenç olay! Kadınlara tacizde bulunurken kameraya yakalandı

Kameraya böyle yakalandı!

Sancaktepe'de soğuk hava deposunda zehirli gaz paniği! Bir polis hastaneye kaldırıldı

Sancaktepe'de zehirli gaz paniği!

Trabzon'da Yakup Çakmak 47 yıldır başında maganda kurşunuyla yaşıyor

47 yıldır başında taşıyor! "Artık bu acıya katlanamıyorum"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.