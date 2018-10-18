HABER

Adana'da yarış atı hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 05:30 | Son Güncelleme

Sarıçam ilçesinde bir ahırdan çalınan İngiliz atı ve yavrusunun bulunması, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir ahıra giren hırsızlar 500 bin lira değerindeki İngiliz atı ve yavrusunu çaldı.

İncirlik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Katar (45), bir süre önce yarışlarda sakatlanan "Telmimama" isimli 7 yaşındaki gebe yarış atı ve 6 aylık yavrusuna yem vermek için ahıra indi.

Bu sırada atların yerinde bulunmadığını ve ahırdaki iplerin kesilmiş olduğunu fark eden Katar, çalındığını anlayarak durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelerek ahırda inceleme yapan ekipler, çalınan atların bulunması ve hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Mustafa Katar, gazetecilere yaptığı açıklamada, başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini söyledi.

Katar, atı gebe olmadan önce 400 bin lira teklif ettiklerini fakat satmadığını dile getirdi.

Atın 4-5 kez üst üste yarış kazandığını belirten Katar, sakatlandıktan sonra tedavi için yarışlardan çekildiğini ifade etti.

Daha sonra Mustafa Katar, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Konutta arama yapan ekipler konsolosluğa geldiKonutta arama yapan ekipler konsolosluğa geldi
Ara Güler'in keşfettiği kent: AphrodisiasAra Güler'in keşfettiği kent: Aphrodisias
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana hırsızlık İngiliz yarış atı

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

'Ufak Tefek Cinayetler'in Merve’si Aslıhan Gürbüz ameliyat oldu

'Ufak Tefek Cinayetler'in Merve’si Aslıhan Gürbüz ameliyat oldu

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

İlber Ortaylı: 12 adaları Lozan’da verdik demek, cehalettir

İlber Ortaylı: 12 adaları Lozan’da verdik demek, cehalettir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 18 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 18 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut'un ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut'un ifadesi ortaya çıktı

Ara Güler'in keşfettiği kent: Aphrodisias

Ara Güler'in keşfettiği kent: Aphrodisias

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

İlber Ortaylı: 12 adaları Lozan’da verdik demek, cehalettir

İlber Ortaylı: 12 adaları Lozan’da verdik demek, cehalettir

Ara Güler kimdir? İşte efsane foto muhabiri Ara Güler’in hayatı

Ara Güler kimdir? İşte efsane foto muhabiri Ara Güler’in hayatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.