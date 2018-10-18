Adana'da yarış atı hırsızlığı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir ahıra giren hırsızlar 500 bin lira değerindeki İngiliz atı ve yavrusunu çaldı.
İncirlik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Katar (45), bir süre önce yarışlarda sakatlanan "Telmimama" isimli 7 yaşındaki gebe yarış atı ve 6 aylık yavrusuna yem vermek için ahıra indi.
Bu sırada atların yerinde bulunmadığını ve ahırdaki iplerin kesilmiş olduğunu fark eden Katar, çalındığını anlayarak durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelerek ahırda inceleme yapan ekipler, çalınan atların bulunması ve hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Mustafa Katar, gazetecilere yaptığı açıklamada, başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini söyledi.
Katar, atı gebe olmadan önce 400 bin lira teklif ettiklerini fakat satmadığını dile getirdi.
Atın 4-5 kez üst üste yarış kazandığını belirten Katar, sakatlandıktan sonra tedavi için yarışlardan çekildiğini ifade etti.
Daha sonra Mustafa Katar, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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