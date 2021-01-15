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Adana’da yasa dışı bahis operasyonu

15.01.2021 08:25 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 3 ay teknik ve fiziki takip yapan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün şafak vakti 63 zanlıyı yakalamak için 70 adrese 600 polisle baskın yaptı.Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan destekle gerçekleştirilen operasyonda 18 milyon liraya el konulduğu, 220 hesaba bloke uygulandığı, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 3 ay teknik ve fiziki takip yapan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün şafak vakti 63 zanlıyı yakalamak için 70 adrese 600 polisle baskın yaptı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan destekle gerçekleştirilen operasyonda 18 milyon liraya el konulduğu, 220 hesaba bloke uygulandığı, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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