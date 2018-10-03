Adana'da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, ilçedeki 15 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bulunan bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.
Operasyon kapsamında, 5 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.
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