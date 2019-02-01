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ADANA'DA YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 08:35 | Son Güncelleme

İSTANBUL merkezli yasadışı bahis operasyonunda Adana'da 10 kişi gözaltına alındı.  İstanbul merkezli yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında 394 kişi hakkında gözaltına alınmasının ardından 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli yasadışı bahis operasyonunda Adana'da 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında 394 kişi hakkında gözaltına alınmasının ardından 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana'da çok sayıda adrese baskın yapan ekipler, biri kadın 10 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü
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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü
- Şüphelilerin adli tıp birimine getirilmesi
- Sağlık kontrolünden çıkan şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

Süre: 01'17" Boyut: 144 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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