Adana’da yasağın başlamasıyla hastaneye giden vatandaş yoğunluğu şaşırttı

Tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Adana’nın en işlek caddeleri bomboş kaldı. Polis, sokaktaki vatandaşlara yönelik yaptığı uygulamadaysa çoğunlukla vatandaşın, ‘Hastaneye gidiyorum veya hastaneden dönüyorum’ cevabını aldı.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında saat 20.00’dan sabah 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çoğunlukla yasağa uyulduğu görüldü. Öte yandan vaka sayılarının arttığı kentte polis ekipleri de bütün kavşaklarda araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Seyhan ilçesine bağlı Baraj Caddesi’nde uygulama yapan ekipler, birçok aracı durdurdu. Sürücü ve yolculara, ‘Neden dışarıdasınız?’ diye soran ekipler çoğunlukla ‘Hastaneye gidiyorum veya hastaneden dönüyorum’ cevabıyla karşı karşıya kaldı.

Öte yandan 20 yaş altı bir gence ve maskesiz yasak saatte sokakta gezen bir vatandaşa cezai işlem uygulandı.

