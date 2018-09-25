Adana'da yaşlı kadın gasbedildi

Adana'da evinin kapısını açtığı kişi tarafından gasbedilen kadının ziynet eşyaları çalındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Fazilet Karamanlı (88), evinin zilinin çalması üzerine kapıyı açmasının ardından kapıdaki kişi tarafından yüzü mendille kapatılarak yerde sürüklendi.
Zanlı, yaşlı kadının üzerindeki altın ziynet eşyalarını alarak kaçtı.
Polis, çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede elinde dosyalar olduğu belirlenen kişinin kaçarken dokunduğu yerleri de parmak izi bırakmamak için sildiğini tespit etti.
Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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