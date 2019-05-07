Adana’da ‘Yemek Denge Eğitim Projesi Veli Buluşmaları’ başladı

Sabri Ülker Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi, öğrenci ve öğretmenlerin ardından 8. yılında velilerle de buluşuyor. İlki Adana’da gerçekleştirilen proje kapsamında velilere beslenme ve çocuk gelişimi konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

Yemekte Denge Eğitim Projesi Veli Buluşmaları’nın ilki Adana’da gerçekleştirildi. Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Tanju Besler ve Uzman Psikoterapist, Pedagog Soner Koşan katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, velilere beslenme ve çocuk gelişimi konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

Sabri Ülker Vakfı’nın temel misyonlarından biri olan “sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak” amacından hareketle 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi, 8. yılında 15 ilde 750 okulda çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan, Türk gıda sektörünün önde gelen kuruluşlarından Sabri Ülker Vakfı’nın gerçekleştirdiği ve yeniliklerle zenginleşen projede, bu yıl çocukların yetişmesinde en önemli role sahip ebeveynlere ulaşmak için “Veli Buluşmaları” düzenleniyor.

Yemekte Denge Eğitim Projesi Veli Buluşmaları’nın ilki 7 Mayıs’ta Adana’da gerçekleştirildi. Adana Olgunlaşma Enstitüsü’nde düzenlenen etkinlikte, 7-10 yaş arasında çocukları bulunan 100 veliye Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Tanju Besler ve Uzman Psikoterapist, Pedagog Soner Koşan tarafından çocuk beslenmesi ve gelişimi konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

Öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi açısından en kapsamlı tek eğitim programı olan Yemekte Denge Eğitim Projesi çerçevesinde ebeveynlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını belirten Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, “Bugüne kadar Yemekte Denge ile 6 milyonu aşkın çocuğa, ebeveyne ve öğretmene ulaşmayı başardık. Projemizin yeni ayağı olan Veli Buluşmaları ile ebeveynlerin bilgilerini güncelleyerek ve merak ettikleri konularda onları aydınlatarak çocuklarına daha faydalı olabilmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bundan sonra da projemizi yeniliklerle zenginleştirmeye devam ederek daha çok çocuğumuza sağlıklı yaşam bilinci kazandıracağız” diye konuştu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Tanju Besler ise yaptığı sunumda, Türkiye’de 0-5 yaş arasındaki çocukların yüzde 21, 6-18 yaş arasında çocukların ise yüzde 22’sinin kilolu olduğunu hatırlatarak çocukluk döneminde ortaya çıkan şişmanlığın ileri yaşlarda kalp ve damar hastalıkları, diyabet, metabolik sendrom gibi birçok hastalığa neden olabileceğinin altını çizdi. Çocukluk çağında edinilen alışkanlıkların değiştirilmesinin çok zor olduğunu da ifade eden Besler, etkinliğe katılan ebeveynlere çocukluk çağında beslenmenin temel taşlarına ilişkin önemli ipuçları paylaştı. Besler, “Çocukların fiziksel gelişimi ve akademik başarısı için yeterli ve dengeli beslenmenin önemi tartışılmaz. Örneğin çocukların kahvaltı yaparak güne başlamaları, öğünlerde temel besin gruplarından yeterli miktarlarda tüketmeleri, yeterli sıvı alımı ve gün içinde aktif olmaları, hijyen kurallarına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor” dedi.

Uzman Psikoterapist, Pedagog Soner Koşan ise çocuk gelişiminde doğru bilinen yanlışlara dikkat çekerek ebeveynlere, çocuklarıyla daha sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri için yapmaları gerekenleri anlattı. 7-10 yaş aralığındaki çocukların gelişiminde en önemli olgulardan birinin de onay almak olduğunun altını çizen Koşan, sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuklar kabul görmek için okulda, aile içinde ve arkadaş çevresinde kendini gösterebilecek birçok fırsatı değerlendirmeye çalışır. Bu aynı zamanda çocuklarımızın bilgiye saldırması anlamına gelmektedir. Bu süreç içinde aileler, çocuklarını algılamaya ve anlamaya çalışma noktasında yöntem izlerlerse çocukların bilgiye sarılma, kendini ifade etme, araştırma gibi özelliklerini güçlendirmiş olur. Ailelerin, bu yaştaki çocuklarına nasihatler yerine kendi davranışlarını geliştirme üzerine yoğunlaşması, otomatik olarak çocukların da gelişimine destek olur.”

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi Veli Buluşmaları soru-cevap bölümüyle son buldu. Yemekte Denge Eğitim Projesi Veli Buluşmaları, önümüzdeki günlerde diğer illerde de gerçekleştirilecek.



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