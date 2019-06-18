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Adana'da yeni doğan bebeklere 'can kurtaran' müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 10:38 | Son Güncelleme

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yeni doğan Deren Dilici’nin küçük kalbine iletim bozukluğu nedeniyle pil takıldı.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yeni doğan Deren Dilici’nin küçük kalbine iletim bozukluğu nedeniyle pil takıldı. Minik Mehmet Demir ise kalp kapağındaki darlığın giderilmesiyle sağlığına kavuştu. Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 3 yıllık evli Tunç ve Emine Ateş çiftinin ilk bebekleri Mehmet Demir'in kalp kapakçığında darlık tespit edildi. Yakın tarihlerde doğan bekçi Serbun Dilci ile Mürüvet Dilci'nin ikinci çocukları Deren'in ise kalbinde iletim bozukluğu olduğu saptandı. Her iki bebek Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Uğur Göçen, Neonatoloji (Yenidoğan) Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ferda Özlü, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Fadli Demir tarafından sağlığına kavuşması için koordineli olarak tedaviye alındı. 3 ayrı bölümün doktorları, iki bebeği sağlığına kavuşturmak için bir araya geldi. Doç. Dr. Ferda Özlü, Deren bebekteki iletim bozukluğunun kalbin tüm vücuda kan pompalamasını engelleyebileceği ve beynin zarar görebileceği riskini taşıdığını kaydederken, "Bu vakalara acil müdahale edilmesi gerekir. Kalp damar cerrahlarımız çok hızlı, gece gelip bebeğin kalbinin pompalamasını sağlayarak beynini ve vücudunu kurtardılar. Sonrasında biz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bu bebekleri bakıma aldık. Çok uzun süre makinede, solunum cihazında kalıp, yavaş yavaş hayati desteklerini devam ettiriyoruz. Diğer bebeğimizde ise aort kapağı dediğimiz tüm vücudun kanını pompalayan damardaki bir bozukluk. Onu da kalp damar cerrahlarımız hemen ameliyata aldılar. Çıktığında kalp ve akciğeri çok az çalışıyordu. O nedenle ECMO dediğimiz kalp pompasına bağlandı. Yeni doğanda oldukça nadir görülen bir durum bu. Bebeğimiz başarılı bir şekilde tekrar hayata döndürülüp annesinin kucağına verdik. Bu Çukurova Üniversitesi için 3 disiplinin, çocuk kardiyoloji, kalp damar cerrahi ve yeni doğan ünitesinin bir başarısı. Bu nedenle üniversitelerdeki disiplinlerin birlikte çalışarak bebekleri kurtarmaları çok önemli. Çukurova Üniversitesi, bu konuda lider pozisyonunu sürdürüyor" dedi. DOĞAR DOĞMAZ PİLLE TANIŞTI Kalp ve Damar Cerrahisi'nde görevli Doç. Dr. Uğur Göçen ise, "Deren bebeğimizde doğuştan itibaren anne karnında pediatrik kardiyoloji tarafından tespit edilen ritim bozukluğu 'blok' dediğimiz kalp hızında yavaşlama mevcuttu. Doğumdan hemen sonra, doğar doğmaz biz kalp pilini takarak bebeğin kalbini normal duruma getirdik ve sağlığına kavuşmasını sağladık. Mehmet Demir bebekte ise kalp kapağında darlık mevcuttu. Bu kalbin kendi zarından alınan bir parçaydı. Kalp kapağına müdahale ederek tekrardan normal fonksiyonlarına dönmesini sağladık. Bu bebeğimiz ileri derece kalp yetmezliğiyle geldiği için ameliyat sonrasında kalp kasılmasında bir miktar kusur vardı. Biz bunu ECMO dediğimiz kalp destek cihazıyla çıkararak 5'inci gün uygun bir şekilde o cihazdan da kurtararak sağlığına kavuşmasını sağladık. Her iki bebeğimizin de şu anda durumları iyi. Takiplerinde bir sıkıntı olmadığını görmekteyiz. Çukurova Üniversitesi yıllardır çocuk kalp cerrahisiyle profesyonel bir ekiple çalışıyor. Bu dönemlerde özverili olarak çalışmaktayız. Yıl içerisinde 70'e yakın yeni doğan cerrahisi yapmaktayız. Bu da Türkiye şartlarında önemli sayı ve genelde başarılı olmaktayız" diye konuştu.

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Adana'da yeni doğan bebeklere 'can kurtaran' müdahaleAdana'da yeni doğan bebeklere 'can kurtaran' müdahale
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