HABER
  4. Adana'da, yeni yıl gecesi narkotik uygulaması

Adana'da, yeni yıl gecesi narkotik uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:36 | Son Güncelleme

ADANA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl gecesinde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik uygulama yaptı.

Gökhan KESKİNCİ- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl gecesinde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik uygulama yaptı.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik şubelerinden polislerin de katıldığı uygulamada merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve 19 Mayıs mahallelerinde denetimler yapıldı. Belirlenen noktalarda şüpheli araç ve kişileri durduran ekipler, arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamada araçlar, didik arandı. Vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yılbaşını geçirmeleri için denetimlerin gece boyu devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Halife Harun Reşid'in altınları bulundu Halife Harun Reşid'in altınları bulundu
Batman'da yeni yılın 3 bebeği de erkekBatman'da yeni yılın 3 bebeği de erkek
Malatya'da çığın kapattığı yol 7 saatte açıldıMalatya'da çığın kapattığı yol 7 saatte açıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Amorti rakamları belli oldu

Amorti rakamları belli oldu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yılın ilk dakikasında Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı!

Yeni yılın ilk dakikasında hava saldırısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Maden işçileri yerin metrelerce altında yeni yıla girdi

Yerin metrelerce altında yeni yıla girdiler! Dilekleri bu oldu!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.