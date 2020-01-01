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  4. Adana'da yeni yılın ilk bebeği doğdu

Adana'da yeni yılın ilk bebeği doğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:17 | Son Güncelleme

Adana'da yeni yılın ilk bebeği doğdu

Adana'da bir hastanede saat 00:01' dünyaya gelen "Fatma Nur" 2020'nin ilk bebeği oldu.

Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğumevi'nde Mustafa ve Müjde Balın çiftinin bebeği yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi.

Normal doğumla 3 kilo 300 gram olarak doğan bebeğe Fatma Nur ismi verildi.

Hastaneye ambulansla acil olarak getirilen ve 4. defa anne olma mutluluğunu yaşayan Müjde Balın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğe kaynanasının adını verdiklerini söyledi.

Eşi şehir dışında olduğu için doğuma tek geldiğini ifade eden Balın, yaşadığı mutluluğun tarif edilemez olduğunu vurguladı.

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