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  4. Adana’da yılbaşı öncesi 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da yılbaşı öncesi 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi

24.12.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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Adana polisi yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesin’de sahte içki imalathanesi olduğunu ve yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanıldığını tespit etti.Bu tespit üzerine harekete geçen polis adrese baskın yaptı.

Adana polisi yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesin’de sahte içki imalathanesi olduğunu ve yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanıldığını tespit etti.
Bu tespit üzerine harekete geçen polis adrese baskın yaptı. Baskında satışa hazır 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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